BAŞKAN SEÇER: "3. ÇEVREYOLU ÇALIŞMALARI BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI"

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, Mersin’in ulaşımını ve trafiğini rahatlatacak olan 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmalarına başladıklarını duyurarak “3. Çevre Yolu; Rıfat Uslu Caddesi, Ali Kaya Mutlu Caddesi; bu güzergahta Akbelen Bulvarı ile 34. Cadde arasında yol düzenleme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Yani 3. Çevre Yolu’nda, 6 bin 75 metrelik bu güzergahta çalışmalarımızı an itibariyle başlattık. Şu anda orada hummalı bir çalışma başlamış durumda. 4. Çevre Yolu’nda yapılan çalışmaların bir benzerini 3. Çevre Yolu’nda yapmayı planlıyoruz. 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olarak düzenleyeceğiz. Gidiş-geliş olarak düşünürseniz her bir kısmı bu şekilde düzenleyeceğiz. Bu yılın sonuna kadar da bu çalışmalarımız sona ermiş olacak” dedi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güzergahlarda değişiklikler yaptıklarını ifade eden Başkan Seçer “13. Cadde batı geliş istikametinden gelen araçlar; sağa 36. Cadde istikametine dönüp Okan Merzeci Bulvarı’na katılacaklar. 13. Cadde doğu istikametinden gelen araçlar güneye inip mezarlık alt kavşağından sağa dönerek, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’na katılacaklar. Okan Merzeci Bulvarı’ndan 201. Cadde’ye giren araçlar 210. Cadde’ye dönecek, oradan da 203. Cadde’ye katılarak 13. Cadde’ye girebilecekler. Ayrıca 13. Cadde doğu-batı yönünde tek şerit olarak gidiş-geliş yapılabilecektir” diye konuştu.