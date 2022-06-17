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BİR GÜN ÖNCE BAŞLAYAN KAVGANIN SABAHINDA KAN DÖKÜLDÜ: 1 YARALI
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir gün önce başlayan kavganın sabahında kan döküldü.
ASAYİŞ 17.06.2022, 09:00 17.06.2022, 11:23
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir gün önce başlayan kavganın sabahında kan döküldü.
Olay, Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 Haziran 2022 Perşembe günü komşu olan çocukların küfürleşme nedeniyle yaptığı kavgaya babalar M.A. ile R.K. katıldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden bitirildi.
Bugün sabah saat 06.00’da iş yerini açan M.A.’ya tabancayla ateş edildi. 5 kurşun isabet eden M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A.’nın hayati tehlikesi devam ediyor.
Polis yaptığı çalışmada, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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