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TARSUS İDMAN YURDU YAPICI VE EROL İLE ANLAŞTI
TFF 2. Lig’de yer alan Tarsus İdman Yurdu, Sportif Direktör Armağan Yapıcı ve Teknik Direktör Birol Erol ile yeniden anlaştı.
SPOR 09.06.2022, 09:17 09.06.2022, 12:25
TFF 2. Lig’de yer alan Tarsus İdman Yurdu, Sportif Direktör Armağan Yapıcı ve Teknik Direktör Birol Erol ile yeniden anlaştı.
Tarsus İdman Yurdu transfer komitesi tarafından yapılan toplantının ardından Sportif Direktör Armağan Yapıcı ve Teknik Direktör Birol Erol ile yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı.
Kulüp Başkanı Ali İlk, "Bu anlaşmanın kulübümüz adına ve hocalarımız adına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Her şey Tarsus İdman Yurdu için" dedi.
Tarsus İdman Yurdu, 21 Haziran 2022 tarihinde kongre yapacak.
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