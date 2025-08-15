Mersin’in Anamur ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangını halen devam ederken, gece karadan müdahale eden ekiplere günün aydınlanmasıyla havadan destek geldi.

Alınan bilgiye göre, dün saat 15.45 sıralarında Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bir bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan 3 yangın söndürme helikopteri, hava kararana kadar alevlere havadan müdahale etti. Bölgeye gönderilen 13’ü arazöz, 1’i ilk müdahale aracı olmak üzere 37 araç ile 100’den fazla orman işçisi de sabaha kadar yangına müdahele etti. Ekiplerin sabaha kadar müdahalesiyle, yangının tahliye edilen Ovabaşı Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine ulaşmasına engel olundu.

Gündoğumu ile birlikte bölgeye helikopter takviyesi geldi. 3 yangın söndürme helikopteri ve 100’den fazla orman personelinin yanı sıra çevre sakinlerinin de destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Bahçelerindeki kuyulardan çektikleri suyu hortumlarla arazözlere dolduran vatandaşlar, su kaynaklarının uzak olması nedeniyle söndürme çalışmalarına önemli katkı sağladı.

Yöre sakinlerinden Fatih Özkan, dün başlayan yangının halen sürdüğünü belirterek, “Rüzgarın etkisiyle söndürmek çok zor oluyor. Korucuk Köyü boşaltıldı, Ovabaşı Köyü’nün Boğaz Mahallesi boşaltıldı. Biz de kendi kuyumuzdan ekiplere destek olmak için arazözlere su dolduruyoruz, çünkü su alacakları yerler çok uzak. İnşallah yakın zamanda tamamen söner”dedi.

Yangının daha çok sarp bölgelerde devam ettiği bildirildi.