Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve eşi Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Ziyarette müze ve giyim üretim, çini, el sanatları, nakış, dokuma ile puşide atölyeleri gezilerek usta öğreticilerden bilgi alındı. Enstitünün güncel projelerinden "Gelenekten Geleceğe Tematik Tasarımlar: Düğünümüz Var" kapsamında İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştirilen iş başı gözlem faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ziyarete Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Özyorgun, kurum idarecileri ve Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum da eşlik etti.