Kütahya Belediyespor'un genç kız voleybol takımı, 2025-2026 sezonu müsabakalarında gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaştı.

Grup karşılaşmalarını namağlup tamamlayan genç sporcular, final etabında da aynı başarıyı sürdürerek Kütahya Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Sezon boyunca disiplinli çalışmaları ve sahadaki azimleriyle dikkat çeken takım, elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazandı.

Kütahya Belediyespor kulübü, başarıda emeği geçen sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, bölge müsabakalarında Kütahya'yı temsil edecek takıma başarılar diledi.