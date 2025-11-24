Kütahya'nın Domaniç ilçesinde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yürütülen proje ile 3 çiftçiye yüzde 75 devlet destekli 3 bin ahududu fidanı teslim edildiği bildirildi.

İlçeye bağlı Safa köyünde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yürütülen ahududu yetiştiriciliği projesi ile 3 çiftçiye, toplam 3 dekar alana dikilmek üzere yüzde 75 hibeli 3 bin adet ahududu fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.