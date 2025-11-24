Kütahya Fuatpaşa İlkokulu'nun 1993-1998 yılları arasında eğitim gören öğrenciler, emekli öğretmenleri Ramazan Kuyulu için duygu dolu bir Öğretmenler Günü sürprizi düzenledi.

Yıllar sonra bir araya gelen sınıf arkadaşları, öğretmenleri Kuyulu'ya hazırladıkları özel etkinlikle unutulmaz anlar yaşattı. Buluşmada konuşan 76 yaşındaki Ramazan Kuyulu, 27 yıl önce mezun ettiği öğrencilerini yeniden karşısında görmekten büyük heyecan duyduğunu belirtti. Öğretmenliğin kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kuyulu, sürprizi hazırlayan tüm öğrencilerine teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında birlikte yemek yiyen eski öğrenciler, pasta keserek öğretmenleri ve birbirleri için hazırladıkları hediyeleri takdim etti. Öğrenciler, sadece öğretmenleri Ramazan Kuyulu'nun değil, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını ifade ederek bu buluşmayı geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.