AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı’na katılım gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün başkanlığında Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, teşkilatların sahadaki durumu, seçim hazırlıkları ve teşkilat içi koordinasyon gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Toplantıya katılım gösteren AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızla kutlu davamızı daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.