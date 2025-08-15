Elazığ’da Fi Sanat Elazığ tarafından sahnelenen "Köylü Vampir" tiyatro oyunu, interaktif kurgusuyla tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü. Oyunu izlemek için bilet alan bazı vatandaşlar da oyuna dahil oldu.

Sanat yönetmenliğini Ahmet Erdem Kayalı’nın yaptığı Fi Sanat Elazığ, "Köylü Vampir" isimli oyununu 8. kez sahneledi. Diğer tiyatro oyunlarından farklı olarak interaktif şekilde sahnelenen oyunda bilet alan seyirciler, sahneye çıkarak oyuncu oldu. Katılımcılar, hikayenin bir parçası olarak hem eğlenceli hem de sıra dışı bir tiyatro deneyimi yaşadı.

Oyuna ilişkin bilgi veren Fi Sanat yapımcılarından Ahmet Kılınçtepe, " Bugün Fi Sanat Pera Sahnesi’nde vampir köylü oyununu gerçekleştirdik. İnteraktif bir oyun. Aslında bakarsanız bu oyun, bir üniversite tez ödevi olarak ortaya çıkmıştır. Azınlıkta olan bilginlerin, çoğunlukta olan bilgisizlere karşı üstünlüğünün nasıl olduğunu gösteren bir oyundu. Başlarken bu kadar çok talep olacağını tahmin etmiyorduk. İnsanlar eğlenmek ve bir arada keyifli vakitler geçirmek istiyor Hep beraber eğleniyoruz, keyifli vakitler geçiriyoruz. İlk başladığımızda ayda bir yapıyorduk şimdi ise iki haftada bir oynamaya başladık ve haftada bir oyun oynansın talebi var. Herkese de öneriyoruz" dedi.