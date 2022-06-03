MİNİKLER MİNİ MİNİKLER LİG'İ MERSİN'DE BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği “U-11/U-12 Minikler Mini Minikler Şenlik Ligi” karşılaşmaları başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sponsor olduğu lig mücadelesine 87 takım katılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’i spor kenti yapma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından amatör futbol kulüplerine yönelik düzenlenen ‘U-11 / U-12 Minikler Mini Minikler Şenlik Ligi’, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda başladı. Mersin’den 87 futbol kulübünün katıldığı müsabakalarda 2010-2011 ve 2012 doğumlu çocuklardan oluşan futbol takımları, 40 gün sürecek lig maratonunda şampiyonluk için ter dökecek. Lig boyunca takımların sağlık başta olmak üzere ulaşım, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ligin tamamlanması ile birlikte şampiyon olan takım ve oyuncuların kupa ve madalyalarını da verecek.

Ligin başlangıç vuruşu yapıldı

Şenlik liginin başlangıç vuruşları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur tarafından yapıldı. Karşılaşmaların ilk gününde U-12 kategorisinde Çukurova İdman Yurdu, Toroslar İdman Yurdu karşısında 4-1 galip geldi. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü ise Mersin Gençlik Hizmetleri karşılaşmasından 3-1 galip ayrıldı.

İlk gün karşılaşmalarında Akdeniz Gücü Spor ile karşılaşan Çay Çilek Spor, bu karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Başarı Spor Kulübü ile karşılaşan Çelik Spor Kulübü ise 3-1’lik skorla galip geldi. Lig mücadelesinde Toroslar Kartal ile Ter Spor karşılaşması 4-2, Akdeniz İçel Spor-Yenişehir Futbol Kulübü karşılaşması 8-0, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü-Galata Spor Kulübü karşılaşması 4-0 sonuçlandı.