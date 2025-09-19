Mersin’de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve yürüyüşlerle kutlandı. Protokol üyeleri, öğrenciler ve gazilerin buluştuğu etkinliklerde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kutlama programı, ’Kahramanlar Kardeşlik Yolunda’ temalı Gaziler Günü Yürüyüşü ile başladı. Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Alanına kadar sürdü. Mersin Valisi Atilla Toros, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve gaziler kortejde yer aldı. Katılımcılar, Türk bayrakları ve gazilere minneti simgeleyen pankartlarla yürüyüşe renk kattı.

Cumhuriyet Alanında devam eden törende çelenk sunumu gerçekleştirildi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Gülbeyaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Gülbeyaz, 19 Eylül’ün Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından ’gazilik’ unvanının verildiği gün olduğunu hatırlatarak, "19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak kahramanca mücadele eden gazilerimizin şeref günüdür" dedi.

Vali Atilla Toros da yayımladığı mesajda, "Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz; vatan sevgisinin, cesaretin ve eşsiz fedakarlığın nişanesi olarak milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eyleyen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin şiirler okuması ve protokol üyelerinin gazilerle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.