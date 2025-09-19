Mersin’de eğitim veren Turizm Meslek Lisesi yönetimi, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve iş dünyasıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla Park Dedeman Otelini ziyaret etti.

Gerçekleşen buluşmada, okul yöneticileri ile turizm yatırımcısı ve iş insanı Nihat Şahin, turizm sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin önemi üzerinde durdu. Görüşmede, öğrencilerin staj ve uygulamalı eğitim olanaklarının artırılması, okul-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli gençlerin yetiştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitimin toplumsal gelişimin temeli olduğunu vurgulayan iş insanı Nihat Şahin, "Okullarımızı, meslek liselerimizi ve toplum yararına çalışan tüm eğitim kurumlarını önemsemeliyiz. Her şeyi devletten beklemek yerine, imkan sahibi herkesin elini taşın altına koyarak eğitime destek vermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Okul yönetimi ise ziyaretin sonunda NS Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Nihat Şahin’e, okula yaptığı katkılardan dolayı plaket taktim ederek, şükranlarını dile getirdi.