Mersin’de Nurettin Topçu Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Temel ve öğretmenler, yaz tatilinde el ele vererek okullarını yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Bu kapsamda, okulun yıpranan boyası öğretmenlerin gönüllü katkılarıyla iki ay süren çalışma sonunda baştan aşağı yenilendi. Sıralar temizlenip elden geçirilirken, dersliklerdeki eğitim materyalleri düzenlendi. Böylece öğrencilerin daha temiz ve modern bir ortamda ders başı yapması sağlandı.

Çalışmalara Mersinli hayırsever iş insanları da destek verdi. Okulun masa, oturma grupları ve diğer eksikleri hayırseverlerin katkılarıyla giderildi. Hem öğretmenlerin özverisi hem de hayırseverlerin desteği sayesinde okul yeni görünümüne kavuştu.

Öğretmenlerin gönüllü gayreti dikkat çekerken, yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Faruk Temel, bakanlık, valilik ve milli eğitim müdürlüğünün destekleriyle birlikte kendilerinin de ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Yaz tatili boyunca öğretmen arkadaşlarımızla el ele vererek okulumuzu baştan sona yeniledik. Öğrencilerimiz yeni döneme daha temiz ve güzel bir ortamda başladı. Destek veren öğretmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.