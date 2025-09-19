Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçenin kırsal mahallelerinden Civanyaylağı’nda bulunan ilkokulu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Okul bahçesinde çiçeklerle karşılanan Şener’e, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir de eşlik etti. Okul müdürü ve öğretmenlerle sınıfları gezen Şener, öğrencilerle sohbet edip kırtasiye seti hediye etti, dondurma ikramında bulundu.

Ziyarette konuşan Şener, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunmak, onların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak bizim en öncelikli görevimizdir" dedi.

Akdeniz Belediyesinin ilçe genelindeki okullara yönelik destek çalışmalarının da sürdüğünü hatırlatan Şener, okul bahçelerinde temizlik, ağaç budama, çöp kovası yerleştirme, bank ve kamelya kazandırma gibi hizmetlerin aralıksız devam ettiğini vurguladı.

"Eğitim kurumlarımıza desteğimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir gelecek, sağlam bir eğitimle mümkündür" diyen Şener, öğrencilerin ve eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını ifade etti.