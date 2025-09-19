Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve hijyenik ortamlarda ibadet edebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki bütün ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mobil İbadethane Temizlik Ekibi, cami, mescit, kilise, cemevi, türbe ve ziyaretlerde düzenli olarak temizlik ve bakım hizmeti veriyor. Son teknoloji araç ve ekipmanlarla çalışan ekip, ibadethanelerin daha nezih bir hale gelmesi için yoğun mesai harcıyor.

Akdeniz’de 114 cami, 45 mescit, 2 kilise, 1 cemevi ve vatandaşların ziyaret ettiği türbeler, hazırlanan plan kapsamında her gün temizleniyor. Sadece son birkaç gün içinde ekipler; Nusratiye Mahallesi Dernek Camii, Huzurkent Fatih ve Ulu Camii, Yeni Hal Camii, Sanayi Camii, Hamidiye (Müftü) Camii, Burhan Köyü Camii, Kürkçü Merkez Camii, Yanpar Gökkuşağı Mahallesi Camii, Çilek Mahallesi Güneyli Camii, Esenli Mahallesi Camii, Hebilli Mahallesi Giritli Camii, Millet Bahçesi Mescidi, Mimar Sinan Ortaokulu Mescidi ile Mersin İdare ve Vergi Mahkemeleri Mescidinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.