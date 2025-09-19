Mersin’e özgü geleneksel dokumaların dünyaca ünlü modacı Dilek Hanif’in tasarımlarıyla modern yorum kazandığı ‘Mersin Dokumaları Kıyafet Sergisi’, Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerini ağırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Mersinden Kadın Kooperatifi paydaşlığında hayata geçirilen sergi, Cumhuriyet Meydanında Mersin Devlet Opera ve Balesi yanında bulunan Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 13 Eylül’de açıldı. 21 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek sergide, Ak Bez, Çekmeli, Kafesli Tıngıllı ve Kolon dokuma gibi kente özgü kumaşlardan oluşan 15 parçalık koleksiyon yer alıyor.

Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Enes, serginin kültürel mirasın yaşatılması açısından önemine dikkat çekerek, "Mersin’in kültürel dokumalarının modern giysilerle buluşması bizleri çok heyecanlandırdı. Öğrencilerimiz için ilham kaynağı oldu" dedi.

Öğretim Görevlisi Özge Beyaz Kaya ise doğal kumaşların yeniden gündeme gelmesinin önemine işaret ederek, "Dokuma kültürünün unutulmaması ve kadın emeğinin öne çıkarılması bizim için çok değerli. Bu sergi, bunun en güzel örneklerinden" ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen öğrencilerden Esra Cay, İsa Eren Yeşil, Güner Kurur ve Zeynep Koçkan da çalışmaların hayal güçlerine katkı sunduğunu belirterek, Dilek Hanif ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi, yerel kalkınmaya katkı sağlamayı ve Mersin’e özgü dokuma kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini bildirdi.