Mersin’de son birkaç gün içerisinde meydana gelen motosikletli sürücülerin karıştığı feci kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalardan birinde motosikletten fırlayan sürücünün arkasındaki şahıs kamyonetin üzerinde kaldı.

Mersin’de hem polisin hem de jandarma ekiplerinin sürekli denetim ile bilgilendirmelerine rağmen şehirde kazalar eksik olmuyor. Yaklaşık 850 bin taşıtın olduğu kentte, 230 bin civarında bulunan motosikletlinin kazaları da dikkat çekiyor. Ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazalar nedeniyle son 8 ayda yapılan denetimlerde 61 bin 588’ine kasksız motosiklet kullanmaktan işlem yapılması sürücülerin ihmalini gözler önüne serdi.

O anlar kamerada

Her hafta olduğu gibi bu hafta da hem araç sürücülerinin hatası hem de motosiklet kullanıcılarının dikkatsizliği nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Kazaların bazıları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O kazalardan biri Merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde yaşandı. Hızla gelen motosikletin, ara yoldan çıkan kamyonete çarpmasıyla meydana gelen 2 kişinin yaralandığı anlar görüntülere yansıdı. Kazada fırlayan motosiklet sürücüsünün arkasındaki şahsın kamyonetin üzerinde kalması ise dikkat çekti.

Bir başka kaza ise Merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Sağ tarafa dönen minibüs, yandan gelen motosiklete çarparak sürücünün düşerek yaralanmasına sebep oldu.

Son kaza ise Merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi 38. Cadde’de yaşandı. Caddede seyreden motosikletliye arkadan gelen minibüs çarptı. Motosiklet takla atarken sürücü yaralandı.

Görüntülere yansıyan kaza anları sürücülerin dikkatsizliklerini ortaya koydu.