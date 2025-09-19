Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl 39’uncusunu düzenlediği ’Uluslararası Mersin Briç Festivali’ başladı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde start alan festival, Türkiye’nin en uzun soluklu briç festivali olma özelliğini taşıyor. Bu yıl 250 sporcunun katıldığı festival, 5 ayrı yarışma şeklinde düzenleniyor ve 21 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Katılımcılar yalnızca Türkiye’nin farklı illerinden değil, Bulgaristan ve Macaristan’dan da gelerek organizasyona uluslararası kimlik kazandırdı.

Amasya, Samsun, Kayseri, Tekirdağ, Gaziantep, Ankara, İstanbul, İzmir, Nevşehir, Niğde, Adana, Diyarbakır, Antalya ve Hatay’dan gelen oyuncular, Mersin’de bir araya geldi. Disiplinli yapısı ve teknik başarısıyla öne çıkan festival, sporcular tarafından Türkiye’nin en nitelikli briç etkinliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ethem Kerem, festivalin Türkiye’nin en uzun soluklu organizasyonu olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin katkılarının önemine dikkat çekti.

Briç Milli Takımı oyuncusu Süleyman Kolata, Mersin’in briçte pilot bölgelerden biri olduğunu ifade ederek, festivalin turizme de katkı sağladığını söyledi. Ankara’dan katılan Göz Hekimi Ferda Çakıcı ise Mersin’deki festivalin disiplinli yapısı ve yıllardır düzeyini kaybetmeden devam etmesiyle diğerlerinden ayrıldığını vurguladı. Profesyonel briç oyuncusu Enver Köksoy da festivalin sosyal yönüne dikkat çekerek, "Festivaller arasında en kuvvetli sosyal aktivite" dedi.

Festival, 21 Eylül Pazar günü yapılacak yarışmalarla sona erecek.