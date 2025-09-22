Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında su sporları, bisiklet ve özel bireylere yönelik etkinliklerle kenti hareketlendirdi; öğrenciler de ‘evden okula güvenle pedalla’ etkinliğiyle bisiklet kullanmaya teşvik edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında özel bireyler, su sporu tutkunları ve bisikletlilere özel sürprizlerle dolu etkinliklere imza attı. Sup ve kanodan bisikletli etkinliklere uzanan program, Mersinlilere spor, eğlence ve unutulmaz deneyimler sundu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, hafta kapsamında kentlilere spor ve eğlenceyi bir arada sundu. Babil Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen sup ve kano etkinliği, katılımcılara hem heyecan hem de keyif dolu anlar yaşattı. Denizin üstünde kürek çeken sporseverler, Mersin’in eşsiz manzarasında hareketin tadını çıkardı.

Özel çocuklar için unutulmaz deneyim

Su sporlarının yapıldığı bir diğer nokta ise Fenerbahçe Meydanı sahili oldu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlı öncülüğünde, özel çocuklar ilk kez sup ve kano deneyimi yaşamanın heyecanını tattı. Bazıları için bu deneyim bir ilk olsa da kısa sürede suyun üzerinde denge kurmayı başaran çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Veliler de çocuklarının yaşadığı bu eşsiz anlara tanıklık ederek duygusal anlar yaşadı.

Bisikletlilere özel sürprizler

Hareketlilik Haftasının coşkusu sahilde yer alan etkinlik merkezinde de sürdü. ‘Bisikletinle gel, sürprizi kap’ sloganıyla düzenlenen etkinlik, sabah sporu ile başladı. Ardından yapılan kahvaltı, katılımcılara keyifli bir mola sundu. Etkinliğe Amatör Bisikletli Kadınlar Ritim Grubu da gösterileriyle renk kattı. Günün sonunda katılımcılara, üzerinde Avrupa Hareketlilik Haftası logosu bulunan matara, tişört ve şapka gibi hediyeler bez çantalar içinde dağıtıldı.

Öğrenciler evden okula güvenle pedalladı

Hareketlilik Haftası kapsamında ayrıca, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve çevre dostu ulaşım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenledi. ‘Evden okula güvenle pedalla’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Viranşehir sahilinde bir araya gelen öğrenciler, bisikletleriyle 75. Yıl İlköğretim Okulu’na pedalladı.

Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler, Mersinlilerin sporu, sağlıklı yaşamı ve eğlenceyi aynı çatı altında deneyimlemesine imkan tanıdı. Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşı kapsayan etkinliklerle Mersin’de hareketin gücünü bir kez daha ortaya koydu.

"Çocuklarımızın denizde neler yapabileceğini gösterdik"

Fenerbahçe Meydanı sahilinde yapılan etkinlikte konuşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atilla, ‘herkes için hareket et, her yerde hareket et’ kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Atilla, "Özel çocuklarımız için Mersin’de her yeri ulaşılabilir ve erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Bugün özel çocuklarımızın denizde de neler yapabileceğini ve Mersin’in herkese hareket anlamında ulaşılabilir olduğunu gösterdik. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Onların denize girip orada bir şeyleri başarabildiklerini ve mutlu olduklarını görmek çok önemli" dedi.

"Özel çocukları spora teşvik etmek önemli"

Akdeniz Doğa ve Su Sporları Kulübü Başkanı Fuat Aracı, etkinliğin kendileri ve çocuklar için çok keyifli geçtiğini söyleyerek, "Özel çocuklarla olmak, onları spora teşvik etmek bizim için çok önemliydi. Deneyimli arkadaşlarımızla beraber çocuklarımızı suyla buluşturduk. Biz ‘spor için harekete geç’ mottosuyla ilerliyoruz. O yüzden bizim için önemli bir hafta. Biz elimizden geldiğince etkinlik yapmaya, insanları sporla buluşturmaya çalıştık. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.