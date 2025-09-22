Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kent genelinde çevre ve görüntü kirliliğine karşı başlattığı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonunda da mesai yapan ekipler, 4 mahallede gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmada 20 kamyon dolusu atık topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla; Çay, Şevket Sümer, Karaduvar ve Müfide İlhan mahallelerinde hummalı bir temizlik faaliyeti yürütüldü. Boş arsa ve sokak aralarına gelişigüzel bırakılan mobilya, tekstil ürünleri ve inşaat molozları, iş makineleri ve personelin yoğun çabasıyla kaldırılarak bertaraf edildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Şener, "Temiz ve yaşanabilir bir kent hepimizin hakkı. Ekiplerimiz mahallelerimizde yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir Akdeniz bırakmak için vatandaşlarımızın da duyarlı olması büyük önem taşıyor" dedi.

Belediye yetkilileri, çevre temizliği ve halk sağlığı için yürütülen çalışmaların kesintisiz devam edeceğini vurgularken, vatandaşlara da atıklarını gelişigüzel bırakmamaları çağrısında bulundu.