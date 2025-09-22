Yeni dönemde güçlü bir ekip ile yola çıkan kırmızı-lacivertlilerde, Doğukan Acar 2. Başkan, Adem Ayyıldız Başkan Vekili, Metin Eskin Başkan Yardımcısı, A. Halim Yiğit ise Genel Sekreter olarak görev yapacak.

Kulübün futbol şubesi sorumluluğunu M. Suphi Özdemir, Özmen Özkan, Murat Dalkılıç, Fatih Özdiker ve Berat Erciyes üstlendi. Tufan Özdemir basın sözcülüğü, Sahra Düzgün Tucel ise hukuki işler sorumluluğunu yürütecek.

Mali işlerde Mustafa Diken, altyapı ve tesislerde ise Faruk Güneş sorumluluk alırken; Mazlum Aydemir ve Aysun Yazıcıoğlu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

Yeni Mersin İdman Yurdu’nda hedefin, Mersin’i futbolun üst liglerinde en iyi şekilde temsil etmek olduğu vurgulandı. Taraftarlar, yeni yönetimle birlikte kırmızı-lacivertli kulübün başarılı bir sezon geçirmesini umut ediyor.