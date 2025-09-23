Mersin’de renkli etkinliklerin düzenlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası, kapanış programı ile sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bütün gayretlerimiz Mersin’in sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanınması için" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Avrupa Birliği Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve yoğun ilgi gören ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nın kapanış etkinliğine katıldı. Başkan Seçer, ‘herkes için hareketlilik’ teması ile gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde ‘Dünya Arabasız Sokak Günü ve Kapanış Etkinliği’ kapsamında Babil Kavşağı’ndan Galatasaray Meydanı’na kadar bisiklet, kaykay, scooterli gruplar, özel bireyler ve Mersinlilerle birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Ulaşım sistemlerinin daha kapsayıcı, adil ve erişilebilir şekilde yeniden ele alınmasını hedefleyen etkinliğe Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Finansal İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, AB Delegasyonu Ulaşım Bölüm Başkanı Dr. Göktuğ Kara, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, TBB Özel Kalem Müdürü Nurdan Türeci Akova, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Avrupa Hareketlilik Haftası kapanış etkinliğinin Mersin’de yapılmasından memnuniyet duyduk"

Konuşmasında Avrupa Hareketlilik Haftası kapanış etkinliğinin Mersin’de yapılmasından memnuniyet duyduğunu ve aynı zamanda bu günün ‘Dünya Arabasız Sokak Günü’ olduğunu belirten Başkan Seçer, "Bugün bir farkındalık oluşturmak için dünyanın muhtelif yerlerinde sokaklar trafiğe kapatılıyor. Biz daha büyük bir iş yaptık ve Adnan Menderes Bulvarı’nın bir kısmını trafiğe kapattık. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması ‘Herkes için hareketlik’. Hepimiz hareketli olalım. Hareketlilik derken bir yerden bir yere ulaşımı da anlayabiliriz, insanın sağlıklı yaşaması için hayatının hareketli olmasını da anlayabiliriz. Bir bütün halinde insanlar hareketli olmalı. ‘Herkes için hareketlilik’ mottosu da buna son derece uygun" diye konuştu.

"Mersin’in yaşanabilir bir kent olması için çok çaba sarf ettik"

Mersin’in günümüzdeki durumu, konumu, dinamikleri, olaylardan etkilenişi, bunun şehre yansımaları ve Büyükşehir Belediyesi olarak aldıkları önlemlerde, kentin AB ile olan pozitif ilişkisinin de önemli etkisi olduğuna dikkat çeken Seçer, "Mersin’i vizyon ortaya koyabilen bir kent olması, çağdaş, modern, yaşanabilir, insanların mutlu ve huzurlu olduğu, kendini iyi hissettiği, adaleti önceleyen, barışçıl, kardeşçe yaşayabileceği bir kent haline getirmek için önemli emekler sarf ettik. Bunu Mersin halkı ziyadesiyle biliyor. Onun için Mersin halkı 2019 seçimiyle 2024 seçimi arasında notlarımıza 15 puan ekledi, oylarımızı yüzde 45’lerden 60’lara kadar getirdi" dedi.

"Bütün gayretlerimiz Mersin’in sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanınması için"

Mersin’in Türkiye’nin iz düşümü olduğunu söyleyen Seçer, kentte her etnik gruba ait insanın kardeşçe yaşadığını belirtti. Her inanç grubunun ibadethanesinin de kentte var olduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin’de her şey var. Dünyada, farklı dinlere mensup insanların bir arada olduğu bir başka mezarlığı kolay kolay göremezsiniz. Bizim şehir mezarlığında farklı dinlere mensup mezarları görebilirsiniz. Mersin bu derece değerli ve önemli" ifadelerini kullandı. Mersin’in, Türkiye’ye ve tüm dünyaya tanıtılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çok daha güzel işler yapacaklarını kaydeden Seçer, "Bütün gayretlerimiz Mersin’in sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanınması için" şeklinde konuştu.

"Fosil yakıtları ortadan kaldıracağız"

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın amacına hizmet eden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kalıcı çözümlerin kendilerine ait 6 yıllık çalışmaların ürünü olduğunu ifade eden Seçer, küresel iklim değişikliği krizinin de büyüdüğüne dikkat çekerek, bu konuda da Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Seçer, "Küresel iklim değişikliğinin en büyük sorun haline geldiği bu noktada belediyelerin daha çok çevre dostu ulaşım araçları kullanılması istenir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersinlilere, 400 araçlık filoda 205 adet CNG yakıt tüketen otobüs kazandırdı" dedi.

Belediyenin otobüs filosunda fosil yakıt kullanımını en aza indirme hedefi ile hareket ettiklerini aktaran Seçer, "205 adet CNG’li otobüsümüz var. Bunun tamamını ‘Green City’ projesi kapsamında Avrupa’dan aldık. Artık yeni nesil yakıt çeşitleri kullanılıyor çünkü sera gazı emisyonu her geçen gün daha tehlikeli boyutlara erişiyor. Toplamda 18 elektrikli otobüs önümüzdeki günlerde Mersinlilerin hizmetine girecek; 17’si AB Delegasyonunun çalışmaları sonucu, Çevre Bakanlığının koordinasyonunda Mersin’e hibe edildi. Bunlar gelişerek devam edecek, sayılarını arttıracağız. Artık fosil yakıtlar her geçen gün daha büyük tehlike boyutlarına erişiyor, onları ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

"320 kilometrelik sahil şeridimiz boyunca deniz kirliliğini tarihe gömüyoruz"

Mersin’de hayata geçirmek istedikleri raylı sistemlere değinen Seçer, "Raylı sistemlerle ilgili farklı finans kurumlarıyla görüşüyoruz, bir yandan da kendi öz kaynaklarımızla ne yapabiliriz onu zorluyoruz. İstiyoruz ki; Mersinlileri raylı sistemlerle en kısa sürede yolculuk ettirelim. Her alanda olduğu gibi daha modern, daha çağdaş, daha çevre dostu yakıt kullanan araçlar konusunda da çok yoğun çalışmalarımız var. Zaten yenilediğimiz araçlarımızdan da Mersinliler bunları görüyor" dedi. Seçer, alt yapı konusunda da yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kısa süre önce yaklaşık olarak 4 milyar liranın üzerinde bir anlaşma gerçekleştirdik. AB kaynaklı kredilerle Yeşilovacık’tan Yenice’ye kadar sahil hattı boyunca artık kanalizasyon ve arıtma sorunu olan hiçbir bölgemiz kalmıyor. 320 kilometrelik sahil şeridimiz boyunca karasal ya da atık su kaynaklı deniz kirliliğini tarihe gömüyoruz. Bu dönem sonuna kadar bütün bu projeleri bir bir tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Mersin’in dönüşümüne ortak olduğumuz için gururluyuz"

Mersin’in antik Soli Pompeiopolis’ten bu yana birçok yolculuğa ve fikre ev sahipliği yaptığına dikkat çeken AB Delegasyonu Finansal İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa ise, Mersin’in de ‘herkes için hareketlilik’ mottosuna uygun hareket ettiğine dikkat çekti. Avrupa’da bu kapsamda hedeflenenleri anlatan Luisa, "2030’a kadar şehirlerde özel araç kullanımını yarıya indirmeyi, 2050’ye kadar şehir merkezlerini fosil yakıtlardan arındırmayı amaçlıyoruz. Kimileri bunun gerçekçi olup olmadığını sorguluyor ama bu bir ütopya değil. Daha temiz hava, güvenli sokaklar, güçlü topluluklar için bir yol haritası çıkardık. Ve bu ruh halihazırda Mersin’de de canlı. Kızkalesi’nden Tarsus’un eski sokaklarına, Marinadan Kültür Parka kadar bu şehir, hareketliliğin insanları nasıl bir araya getirdiğini ve toplulukları nasıl güçlendirdiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Programda konuşmaların ardından video gösterimi yapıldı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi.