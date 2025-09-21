Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Köyde Okuma Etkinlikleri” kapsamında Melikli ve Yeniyapan köylerindeki öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle bilimin ışığını paylaşan Böyükata, “Melikli’den de Aziz Sancar, Yeniyapan’dan da İbn-i Sina çıkabilir” mesajı verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata öncülüğünde yürütülen “Köyde Okuma Etkinlikleri” projesi, 81. ve 82. kez düzenlendi. Bu kez adres, Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli ve Yeniyapan köyleri oldu.

Okul müdürlerinin daveti üzerine öğrencilerle sınıflarda bir araya gelen Prof. Dr. Böyükata, bilim insanlarının hikâyelerinden örnekler vererek merak duygusunu pekiştirdi. “Ben de yaparım” inancını güçlendirmeyi hedefleyen mini bilim söyleşilerinde öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Etkinliklerde öğrencilere hediye kitaplar ve eğitim materyalleri dağıtılırken, programa destek veren akademisyenlere, eğitim gönüllülerine ve iş insanlarına teşekkür edildi.

Berlin’den etkinliklere katılan Yozgatlı gurbetçi Adem Karaca ise çalışmaları şöyle değerlendirdi:

“Yapılan bu özverili çalışmalarla yalnızca öğrencilere değil, bir millete de umut olunuyor. Bozkırın sessizliğinde bir bilim insanı çırpınıyor ve gayesi gelecek nesillerin kalbine bilimin ışığını taşımak. Çünkü bu topraklardan yüzlerce Aziz Sancar doğabilir.”

Program boyunca bilimsel düşünmenin, hayal kurmanın ve ortak fikir etrafında çalışmanın önemine değinen Prof. Dr. Böyükata, “Her ne kadar uzun zamandır yapıyor olsak da bu çalışmalar halen çok sembolik düzeyde kalıyor. Daha çok akademisyenin bu etkinliklere dâhil olması gerek. Ben de imkân ve davet oldukça devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Akdağmadeni Okul Müdürü Mehmet Özen de köy okullarında bu tür programların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, etkinliğin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.