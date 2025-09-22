Mersin Devlet Opera ve Balesi, 2025–2026 sanat sezonunu 2 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’da “Sezon Açılış Konseri” ile yeni sezona coşkulu bir merhaba diyecek.

Orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas’ın üstlendiği “Açılış Konseri”nin solist sanatçıları; Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Bülent Bezdüz, Alper Göçeri ve Hasan Berk’e sahnede Mersin DOB koro, bale ve orkestra sanatçıları eşlik edecek .

Yeni sezonda opera sahnesi, müziğin, dansın ve operanın en seçkin örneklerinin büyüsüyle dolacak. Ekim ayı boyunca; Romeo ve Jüliet (Bale), Akdeniz Şarkıları (Konser), olan Lucia di Lammermoor (Opera-Prömiyer), Müze Konserleri, çocuklara özel Kuklacı (Müzikli Çocuk Oyunu) ve Cumhuriyet Bayramı Konseri öne çıkan eserlerden.

Sezon boyunca sahnede müziğin, dansın, aşkın ve tutkunun evrensel hikâyelerini büyüleyici bir atmosferle sahneye taşıyacak olan Mersin DOB programında; Romeo ve Jüliet (Bale), Gaetano Donizetti’nin başyapıtı olan Lucia Di Lammermoor (Opera) prömiyer ile sezona damgasını vuracak. Cyrano De Bergerac (Bale), La Vida Breve (Opera), Cadının Aşkı (Koreografik Opera), Kuşlar (Müzikal), Çöplük Kralı ve İcatçı (Çocuk Müzikali) yer alacak. Kentin kültürel mirasını sanata ev sahipliği yapan mekânlarla buluşturan ücretsiz Müze Konserleri yine her ay sezon boyunca devam edecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, sadece yerleşik sahnesinde değil Türkiye’nin dört bir yanında sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle sanatseverleri bu büyülü yolculuğa katılmaya davet ediyor.

Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20:00 ‘de Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde “Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri” konserini sahneleyecek.

Bir Anadolu Festivali kapsamında,28 Eylül 2025 Pazar günü saat 20:00’de Bitlis Eren Üniversitesi Otopark Alanı’nda “Seslerin Kardeşliği Bitlis Konseri” sahnelenecek.

Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında,18 Ekim 2025 Cumartesi saat 20:00 ‘da “Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri” konseri Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Vali Kılıçlar Salonunda izleyici ile buluşacak. 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 13:00 ve 16:00’da da aynı salonda “Kuklacı” adlı çocuk müzikali ile sanatsever miniklerimizle ile buluşacak.

Muhteşem ses, ışık, kostüm, dekor görseli olan eserlerin biletleri Opera Gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.