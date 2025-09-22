Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2025 Anadolu Yelken Ligi’nin son ayağı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla tamamlandı. Sporcular Akdeniz’in masmavi sularında kıyasıya yarıştı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen ‘2025 TYF Anadolu Yelken Ligi’nin son ayağı, Mersin Rota Yelken Kulübü ev sahipliğinde Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla tamamlandı. Rüzgara ve dalgalara karşı yelkenlerini açan sporcular, Akdeniz’in masmavi sularında yarışarak ödüllerini aldılar.

Babil Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen Anadolu Yelken Ligi’nin 4. ve son ayağı 18-21 Eylül tarihleri arasında, 9 kulüpten 57 sporcunun katılımıyla sona erdi. Kıyasıya yarışan sporcular, ödüllerini protokol üyelerinin ellerinden aldı. 4 kategoride gerçekleşen yarışın Optimist Genel Kategorisinde birinci Şefik Azad Atay, ikinci Beliz Abak, üçüncü Sural Sur, dördüncü İpek Demir ve beşinci Atahan Şahin oldu. Optimist Kızlar Kategorisinde birinci Beliz Abak, ikinci İpek Demir ve üçüncü Bade Janset Ölçen oldu. Optimist Junior Genel Kategorisinde birinci Altay Coşkun, ikinci Ali Uras Köknar, üçüncü Kuzey Metehan Özer, dördüncü Osman Yiğit Gülmez ve beşinci Defne Hira Balta oldu. Optimist Junior Kızlar Kategorisinde ise birinci Defne Hira Balta, ikinci Kumsal Aynaz ve üçüncü Vera Özkan oldu.

"Mersin spor ve deniz kenti"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, "Yıl içerisinde birçok ulusal ve uluslararası organizasyon gerçekleştiriyoruz. Su sporları dalında da birçok organizasyonu artık yapmaya başladık. Babil Su Sporları Merkezi’ni kurduk ki daha fazla su sporları içerisinde olalım. Çünkü Mersin bir spor kenti ama aynı zamanda Mersin bir deniz kenti. Çok uzun bir sahilimiz var ve bu sahili daha etkili bir şekilde kullanarak sportif faaliyetleri arttırma gerektiği kanaatindeyiz" dedi. Bu kapsamda yapılan turnuvada dereceye giren bütün sporcuları tebrik eden Gökayaz, katkı sağlayan herkese teşekkür ederek gelecek yıl yeniden görüşme temennisinde bulundu.

"Mersin unutmayacağım bir kent olacak"

Kars’tan başladıkları turnuvanın finalini Mersin’de yaptıkları için çok mutlu olduklarını kaydeden Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli, "Bozkırdan buraya gelince böyle bir mutlu oldum, cennet gibi bir yere gelmişiz" diyerek, güzel bir organizasyona katkı sunan her paydaşa teşekkür etti. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesinin su sporlarına verdiği değere dikkat çeken Özkaleli, güzel bir yarışın organize edildiğini belirtti. 4 farklı noktada yapılan yarışların son ayağında en iyilerin ödüllendirildiğini belirten Özkaleli, "Mersin unutmayacağım bir kent olacak. Yaklaşık 6 gündür buradayım. Herkesin o kadar çok sıcaklığını, desteğini hissettim ki ayrılmak çok zor olacak benim için" diyerek, emek verenlere teşekkür etti.

Yarışmacılar, Akdeniz’in masmavi sularında yarışmanın keyfini çıkardı

Optimist Kızlar Kategorisinde 3. olan Bade Janset Ölçen, "Yarış çok iyi geçti, ödül aldım. Çok mutluyum. Buranın rüzgarı da dalgası da çok güzel" dedi. Çok eğlendiğini söyleyen yarışmacı Zümra Topsakal, "Yarışmaya katıldığım için kendimi mutlu hissediyorum. Mersin’in denizi, Samsun’un denizi gibi. Kendimi Samsun’da gibi hissettim" diye konuştu.