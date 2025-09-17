Mersin Spor Kulübü, yeni sezonu Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlediği basın lansmanıyla tanıttı. Kulüp yöneticileri Avrupa hedefini vurgularken, altyapıya yapılan büyük yatırım ve sosyal sorumluluk projeleriyle Türk basketboluna katkı sunacaklarını açıkladı.

Mersin Spor Kulübü (MSK), 2025-2026 sezonu için yapılan hazırlıklar ve hedeflerini Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlenen lansmanla kamuoyuna duyurdu. Açılış konuşmalarında hem kulübün vizyonu hem de yeni dönemdeki yol haritası vurgulandı. Kulüp yöneticileri, Mersin’i sportif anlamda üst sıralara taşımak için kararlı olduklarını ifade etti. Lansman boyunca takımın mücadele ruhuna, dayanışmasına ve taraftar desteğine dikkat çekildi.

Basın mensuplarının yanı sıra sponsor firmaların da katıldığı lansmanda, yeni sezon hedefleri arasında daha güçlü bir takım kimliği oluşturmak ve şehri sportif başarılarla temsil etmek gibi konular öncelikli başlıklar arasında yer aldı. MSK’da en önemli hedef ise; ‘Her maçta, kazanmak için sahaya çıkmak’ Hem sahada hem de tribünde güçlü bir sinerji oluşturmak istediklerini belirten kulüp yönetimi, Mersin’i bu sezon daha coşkulu basketbol yolculuğunun beklediğini ifade etti.

"Türkiye basketbolu, MSK ile yeni bir sinerji edindi"

MSK Asbaşkanı Doğukan Uyan, kulübün geçtiğimiz sezonu ve elde ettiği başarılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uyan, "Biz, bir şehir kulübüyüz. Mersin Spor Kulübü olarak Basketbol Süper Ligi’nde bir yeniliğe imza attık. Tabi Gaziantep Basketbol’un deprem sonrası Lig’den düşmesinin ardından Türkiye’de profesyonel basketbol; İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa’yı da için alacak şekilde, üçgene sıkışmış bir şekilde ilerliyordu. Bizim İkinci Lig’de şampiyon olup, Birinci Lig’e yükselmemiz Türkiye Basketbol Ligi’ne oradaki 3 yıllık mücadelemizin sonrasında play-off şampiyonu olarak Basketbol Süper Lig’e yükselmemizle Türk Basketbolu Anadolu’da bu üçgenin dışında yeni bir kulüp, yeni bir şehir enerjisi edindi. O da Mersin Spor Kulübü ile Mersin’e nail oldu" dedi.

Takım olarak geçen sezonun başında, bu sene için bir hedef koyduklarını kaydeden Uyan, "Baş antrenörümüz Can Sevim bize Süper Lig’deki ilk sezonumuza başlarken, ‘Ben mücadele ettiğim kulübün Avrupa’da oynayan, şehrini Avrupa’da temsil eden bir kulüp olmasını istiyorum. Bize bunun için yeterli desteği verebilir misiniz?’ dedi. Kıymetli Kulüp Başkanımız Berkay Üstündağ’dan ve mevcut hazirundan bunu istedi ve emin adımlarla, istikrarlı bir şekilde, mali disiplini düzgün kurulmuş bir kulüp yapısıyla bu kulübü ilk sezonunda play-off’lara kalarak, sezonu 6. olarak bitirdik. Kulübümüzü ve hatta daha önemlisi, daha üst çatımız olan Mersin’imizi Avrupa’da temsil etme hakkını Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne ön elemesiz katılarak kazandık" dedi. Bu durumun Mersin’in Avrupa’da tanıtımı açısından çok önemli bir başarı olarak Türk basketbol tarihine geçtiğini ifade eden Uyan, "Adımızı, ilk yılında Avrupa’da temsiliyet hakkı kazanan bir kulüp olarak yazdırdığımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Sosyal yönü olan bir takım oluşturmamız gerekiyor"

Bu sene Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) mücadele edeceklerini ve kadroyu da ona göre kurduklarını kaydeden Uyan, profesyonel basketbol için bir bütçe ayırdıklarını ifade etti. Türkiye’de basketbol altyapısındaki önemli ekollerden söz eden Uyan, buralardan çok önemli oyuncuların yetiştiğini sözlerine ekledi. Erkek Basketbol Milli Takımı’nda o altyapılardan çıkan müthiş cevherler olduğunu da kaydeden Uyan, "Bugün o cevherleri yetiştirebilecek altyapılar var ama bu kadar kuvvetli organizasyonlar yok. Bizler mali disiplinimizi oluştururken şunu baz aldık, biz bir şehir takımıyız ama sosyal yönü olan bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bir şehir kulübü oluştururken, aynı zamanda ülke basketboluna da nasıl fayda sağlayabileceğimizi düşündük. Bu kapsamda da bu sene Türkiye’nin son yıllardaki en büyük altyapı yatırımlarına giriştiğimizi, bütün imkanları ile bütün tesis imkanları ile sizlere arz edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Oyuncu üretim merkezine dönüşmek istiyoruz"

Önemli bir altyapı kurmak ve oluşturacak imkanlar oluşturmak istediklerinden ve oyuncu üretim merkezine dönüşmek istediklerini hatırlatan Uyan, "Bu sene burada kurduğumuz yapı ile onu da hayata geçirmek için ilk adımı attık. Şu anda emeklemekten yürümeye geçmiş bir çocuğu seyrediyorsunuz. 3 sene içerisinde koştuğunu göstereceğiz. Türkiye’de işinin en ehli olan Namık Yazlar’ı altyapı koordinatörlüğüne getirdik. Yazlar, burada gerçekleştirdiğimiz ve belirlediğimiz hedeflere inanarak uzun zamandır böyle bir projeye denk gelmediğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in bizlere sağlamış olduğu bir diğer önemli destek, yurdun hemen karşısında sayılabilecek bir noktada 2 antrenman tesisini bir bünyede barındıran tüm imkanların olduğu ayrıca Mersin Spor Kulübümüzün de merkezini atayabileceğimiz bir tesisin ihalesini gerçekleştirdi. Şu anda da temelleri atılmış durumda ve Mayıs Ayı’na kadar bu tesisin de bitmesini, ilk sezon için çok kısa bir süre içerisinde 30 yatılı öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. 70 tane de şehrimizde ikamet eden altyapı oyuncusu kulübümüz bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor ve eğitimlerini görüyorlar" diye konuştu.

Başta Mersin olmak üzere Adana’yı kapsayacak şekilde hinterlant oluşturduklarını belirten Uyan, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün desteğiyle taramaları kısa sürede başlatacaklarını ifade etti.

"MSK olarak potansiyelimizi sahaya koymak için yola çıkıyoruz"

Mersin Spor Kulübü (MSK) Başkanı Berkay Üstündağ, yeni sezon için heyecanlı olduklarını ifade etti. Üstündağ, başta Mersin halkı olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "MSK olarak potansiyelimizi sahaya koymak ve sporu şehrimizde daha da ileri taşımak için bir yola çıkıyoruz. Yönetim kurulumun azmi, takımımın özverisi ve ekibimin çalışmasıyla beraber çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Bunun doğrultusunda yeni sezonun; bize sağlık, başarı ve heyecanlı anlar getirmesini diliyorum" dedi.

"Hedeflerimiz; her geçen yıl daha iyisini yapmak üzerine kurulu"

Başantrenör Can Sevim ise, takıma geldiği günden beri yönetimin büyük desteğiyle, her yıl üstüne koyarak ilerlediklerini ve hayal ettiklerinin bile ötesinde başarılar kazandıkları sezonları geride bıraktıklarını ifade etti. Sevim, "İlk yılında Süper Lig’e çıkma başarısını gösteren takımımız, sonraki yılımızda ligi 6. bitirerek doğrudan play-off’a katılma hakkı kazandı; ki bu sayede de şu anda Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamadan yer alma durumundayız. Hedeflerimiz; her geçen gün üstüne koyarak ve her geçen yıl daha iyisini yapmak üzerine kurulu. Yönetimimizle birlikte ilk geldiğim günden beri çok uyumlu bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz; Avrupa’da kalmayı tekrar garantilemek, final oynayan bir takım oluşturmak"

Yönetimin büyük desteğiyle, şu anda Avrupa’da gidebildikleri yere kadar gitmeyi hedeflediklerinden söz eden Sevim, "Hedefimiz; Türkiye’de başardıklarımızı tekrar başararak Avrupa’da kalmayı tekrar garantilemek ve yolun sonunda da umarım burada final oynayan bir takım oluşturmak. 2-3 yıllık bir süreç içerisinde burada Final Four’lar görmek istiyoruz. Buradaki başarı çıtasını en yukarılara taşımak amacındayız. Bu bir anda olacak bir iş değil. Her gün, her antrenmanda adım adım, her maçta üstüne koyarak gitmekle olabiliyor. Geldiğimiz noktada Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Şehrimizi orada temsil edeceğiz ama bu bizim için yeterli değil. Bu yıl bizim için belki bir tecrübe olacak, orada bir deneyim sahibi olacağız ama bunun üzerine koymak, devamını getirmenin de bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Öncelikle Türkiye Ligi’nde bu başarıyı sağlayarak Avrupa Kupası deneyimini bu yıl cebimize koyarak, önümüzdeki yıllarda çok daha üstün başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Lansman toplantısı soru-cevap bölümünün ardından çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.