Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü asfalt, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı 65 mahallede hem kırsal hem de merkez bölgelerde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt kaplama, yama, kaldırım kilit taşı ve bordür yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında; kırsal yerleşimlerden Civanyaylağı, Dikilitaş, Iğdır ve Esenli mahallelerinde sıcak asfalt serimi ve yama yapılırken, merkez mahallelerden Çankaya ve Karaduvar’da da bozulan sokaklarda asfalt onarımı gerçekleştirildi. Ayrıca, Müfide İlhan, Şevket Sümer, Mesudiye, Nusratiye, Çankaya ve Karaduvar mahallelerinde kilit taşı ve kaldırım karo tamiratı yapıldı. Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde ile Hal Mahallesi’nin bazı yollarında bazalt taşı yenileme çalışması tamamlandı.

Siteler Mahallesi 5622. Sokakta sıcak asfalt kaplama çalışmasına hazırlık amacıyla yol söküm işlemleri yapılırken, ekipler aynı zamanda güvenlik için kasis montajı da sürdürüyor. Son olarak Karacailyas Mahallesi’nde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kasisler monte edilerek sokaklar daha güvenli hale getirildi.