Tarsus Belediyesi, Anıt Mahallesi’ne kazandırdığı Aznakay Parkını hizmete açtı, Başkan Boltaç, parkın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Tarsus Belediyesi tarafından yenilenerek Anıt Mahallesi’ne kazandırılan Aznakay Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tarsus’un dört bir yanında hayata geçirilen yatırımlarla birlikte, Anıt Mahallesi de yepyeni bir yaşam alanına kavuştu.

"Açmak değil, korumaktır mesele"

Başkan Ali Boltaç, parkların yalnızca açılışlarla değil, korunarak anlam kazanacağını vurgulayarak, "Bu eseri Anıt Mahallemize kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Ama mesele burayı açmak değil, korumaktır. Burada en büyük görev değerli hemşehrilerimize, özellikle çocuklarımıza düşüyor. Çünkü bu park, çocuklarımıza, emeklilerimize, yaş almışlarımıza emanettir. Güzel kullanalım, birlikte sahip çıkalım" ifadelerinde bulundu.

"Kenti geleceğe taşıyacağız"

Belediyenin ekonomik gelişimine de değinen Başkan Boltaç, göreve geldikleri dönemi hatırlatarak, "İki bin 500 TL gibi adeta bir yemek parası kasayla devraldığımız belediyeyi bugün güçlü bir belediye haline getirdik. Bu gücü el ele, omuz omuza sizlerle yaptık. Biz bir takımız, güçlü bir takımız. ‘Tarsus’ta gelecek var’ misyonuyla bu kenti geleceğe taşıyacağız" dedi.

"Bu memlekette doğdum, bu memlekette öleceğim"

Tarsus’a olan bağlılığını dile getiren Başkan Boltaç, "Ben bu memlekette doğdum, bu memlekette doydum, bu memlekette öleceğim. Biz, köklü bağlarla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeyi şiar edinmişiz. Makamları gönüllere açılan bir taht kapısı olarak görüyoruz. Bizim için esas olan milletimizin emaneti olan bu hizmetleri yine millete aktarmaktır" diye konuştu.

Açılış töreninde Başkan Boltaç, adeta bir açık oturum gerçekleştirerek vatandaşlardan gelen talep, öneri ve görüşleri tek tek dinledi.