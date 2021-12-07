BAŞARILI TAEKWONDOCULAR, İL MÜDÜRÜ DEMİR'İ ZİYARET ETTİ

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin'i ve ülkemizi Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında en iyi şekilde temsil eden Mersinli Milli Taekwondocular ve antrenörlerini kabul etti.

Mersinli Milli Taekwondocular Gençler Avrupa Şampiyonası ikincisi Özge Özbey, Başkanlık Kupası ikincisi Öykü Özbey, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası üçüncüsü Şenizcan Aras, Başkanlık Kupası ikincisi Onur Kaan Sarıbudak, Başkanlık Kupası üçüncüsü Furkan Güleç, Ümitler Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Meryem Demirkol, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası ikincisi Ceren Çetinel, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası üçüncüsü Melisa Yıldız, Başkanlık Kupası üçüncüsü Bulem Nur Arslan ile Antrenörleri Sedat Atmaca, Fatih Serçe, Bahri Mumcu, Fuatcan Aldemir ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ercan Aldemir ile birlikte almış oldukları başarılarını kendilerini kabul eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile paylaştılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “İlimizi ve ülkemizi Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcularımızı, kıymetli antrenörlerini ve Taekwondo il temsilcimizi il müdürlüğümüzde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile siz değerli sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar almış olduğunuz başarılarla ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için sizlerle gurur duyuyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir başarılı sporcuları çeşitli spor malzemeleri verdi.