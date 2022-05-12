BAŞKAN TARHAN: “SORUNLARI ÖRGÜTLÜ YAPI İLE AŞABİLİRSİNİZ”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan Eski Mezitli Mahallesi’nde muhtarlar ve üreticilerle buluştu. Mezitli Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmaya Başkan Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz da katıldı.

Örtü Altı Üzüm Üreticilerinin olduğu gibi tarımsal üretim yapan tüm vatandaşlara destek olmak için çalıştıklarını belirten Başkan Tarhan, “Mezitli’de üretim yapan çiftçilerimize sulama desteğinin yanı sıra ulaşım sorunları, lojistik destek, yem, ilaç, gübre gibi sayısız desteğimiz oldu. Örtü Altı Üzüm Üreticilerimizin ürünlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla her yıl festival de gerçekleştiriyoruz. Çetin geçen kış şartlarında kömür, saman ve lastik dağıtarak donma sıkıntısının önüne geçmeye çalıştık. Öte yandan Mezitli Solinova Kadın Kooperatifimize destek vererek kent içi tarım hamlesini başlattık. Bu konuda çok önemli gelişmeler kaydettik. Bundan sonra da tarımsal alanda üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Üreticilere örgütlenme ile ilgili tavsiyelerde de bulunan Başkan Tarhan, “Yaşadığınız sıkıntıları aşmanın en kolay yolu örgütlü hareket etmekten geçiyor. Gerek üretimde yaşanılan sorunlarda gerekse üretimden sonraki süreçte örgütlü hareket etmek her zaman daha verim almanıza yol açar. Tarımsal alanda en güçlü örgütlenme şekli de kooperatifleşmedir. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bireysel olarak bazı şeyler başarmak zordur ama kooperatif çatısı altında kurum ve kuruluşlara daha rahat ulaşabilirsiniz. Daha kolay muhatap bulabilirsiniz. Üretimde tek tek altından kalkamayacak işleri dayanışma ile aşabilirsiniz. Fiyat belirlenirken pazarlık gücünüzü artırır” şeklinde tavsiyelerde bulundu.