FORUM MERSİN‘DE YAZA MERHABA KONSERLERİ BAŞLIYOR!

Mersin'de Yaza merhaba coşkusunu, Pandami Music, Suami Ramirez ,Terry Jorrys & Coverangers konserleri ile karşılamaya davetlisiniz. Pandemi sürecinde eğlenen pandalı arkadaş grubu olarak tanıdığımız PANDAMİ MUSİC yüksek enerjisi ve eğlenceli parçaları ile 8 Haziran Çarşamba Günü saat 19:00’ da Forum Mersin Sanatçılar Meydanı’nda sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kalbinize ulaşan etkileyici sesiyle Soul, R&b , Pop ve Türk Müziği’ni bir araya getiren ‘SUAMİ RAMİREZ’ ise 10 Haziran Cuma Günü saat 19:00’ da Sanatçılar Meydanı’nda olacak. Yaz günlerine Jazz esintisini getiren ‘Terry Jorrys & Converangers‘ Grubu’nun 12 Haziran Pazar Günü saat 19:00’ da gerçekleşecek konseri ise Babalar Gününe yaz coşkusuyla birlikte renk katacak. Yaz coşkusunu müzikle, dansla, renkle karşılamak isteyen herkesi, Forum Mersin’e bekliyoruz!