Mersin’de, yolun karşısına geçmek için koşan küçük kardeşlere çarparak, birinin ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Kaza, merkez Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi 5856 no’lu Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki İ.E ile 7 yaşındaki M.E. kardeşler yaya olarak koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, sokaktan hızla gelen Y.E.K. (20) idaresindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuklar ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Anne feryat ederken çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak çocukları, yolun kenarına taşıyıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansa alarak müdahale etti. Çocuklardan İ.E. hayatını kaybederken, M.E. ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan çocuklardan diğerinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.