Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Erdemli Arpaçbahşiş Mahallesi’ne kuraklık sorununu aşan 2 yeni sondaj tesisi kazandırarak, vatandaşların kesintisiz ve bol içme suyuna kavuşmasını sağladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin genelinde yaşanan kuraklığa rağmen içme suyu temininde aksaklık yaşanmaması adına alternatif kaynak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erdemli ilçesinde kış aylarında yaşanan yetersiz yağışlar nedeniyle doğal su kaynaklarında ciddi debi azalmaları meydana geldi. Arpaçbahşiş Mahallesi’ne içme suyu sağlayan Dedekavak kaynağının kuruma noktasına gelmesi üzerine harekete geçen MESKİ, kısa sürede devreye aldığı yeni sondaj tesisleri ile birlikte bölge halkına 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz içme suyu temini sağladı.

"Mahallemize 2 tane artezyen kurarak içme suyu sorunumuzu çözdüler"

Arpaçbahşiş Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Açıkyörük, kuraklıktan dolayı sıkıntılar yaşamaya başladıklarını ifade ederek; "Kuraklıktan dolayı su gelmez oldu. Biz bunun üzerine MESKİ yetkililerine bildirdik. MESKİ yetkililerimiz en kısa sürede 1 hafta, 10 gün içerisinde mahallemize 2 tane artezyen kurarak içme suyu sorunumuzu çözdüler. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Hiçbir sıkıntımız kalmadı"

Mahalle sakini Durdu Fatma Çelikkaş, ameliyatlı olduğunu ve su getirecek imkanı olmadığını belirterek; "Evde çamaşır yıkayamadık. Bulaşık makinesini çalıştıramadım. Elimde yıkasam su yok. Böyle çok sıkıntı çektim. Ama şimdi bolluğa kavuştuk. Ellerinize sağlık, belediyemize sağlık. Çok memnun olduk. Suyumuz çok bol. O kadar güzel ki, sıkıntıdan kurtulduk. Suyumuza kavuştuk. Allah razı olsun. Hiçbir sıkıntımız kalmadı. Vurduğunuz sondajlardan, depolardan o kadar memnun oldum ki, Büyükşehir Belediyesi Başkanıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.