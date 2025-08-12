Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Vahap Amca ile Tatlı Günler’ projesi kapsamında mahalle mahalle gezerek 130 bine yakın limonlu dondurma dağıttı, sıcak yaz günlerinde çocuklara tatlı bir mola, yüzlerine de kocaman bir gülümseme kattı.

Mersin’de sıcak günler yaşanmasına rağmen yaz tatilinin tadını sokakta çıkarmak isteyen çocukları unutmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mahalle mahalle gezerek çocuklara buz gibi limonlu dondurma ikram ediyor. ‘Vahap Amca ile Tatlı Günler’ projesi kapsamında kentte yaşayan her çocuğun ayağına kadar giden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 130 bine yakın dondurma dağıtarak çocukları serinletti. Her yıl yaz aylarında mahalle mahalle dolaşarak çocukların en sevdiği yiyeceklerden olan limonlu dondurma dağıtan ekipler, bu kez de Akdeniz ilçesinde bulunan Barış Mahallesi’ndeki çocuklara ulaştı. Sıcak havada çocuklarının dondurmayla serinlemesine, aileleri de eşlik etti. Çocukları sevindiren dondurma dağıtımı, hem ailelerden hem de çocuklardan tam not aldı. Dondurma dağıtımı yaz ayları boyunca çeşitli mahallelerde devam edecek.

"Sıcak yaz günlerinde insanları serinleten bir proje"

Proje hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘Vahap Amca ile Tatlı Günler’ projesiyle bu yaz da çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Parklarda, meydanlarda, mahallelerde kurduğumuz dağıtım noktalarıyla, binlerce çocuğa Mersin’in simgesi olan limonla hazırlanan dondurmaları ikram ediyoruz" dedi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bugüne kadar yaklaşık 130 bin limonlu dondurma dağıtımı yaptıklarını söyleyen Bayraktar, "Sıcak yaz günlerinde insanları serinleten bu projeyle, hem birlik beraberliği sağlıyoruz hem de dayanışma ruhunu devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.