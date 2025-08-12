Mersin’in Mut ilçesinde yapımı tamamlanan İnsansız Hava Aracı (İHA) kulesi faaliyete geçti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, ziyaret programı kapsamında Mut Orman İşletme Müdürlüğü Mağras mevkisinde yapımı tamamlanan İHA kulesinde denetimlerde bulundu. Bölge Müdürü Ataş, "Kulemiz, yangın sezonunda havadaki gözümüz olan İHA ile bağlantı kurarak hızlı görüntü aktarımı sağlıyor. Yangın anında saniyeler içinde doğru bilgiye ulaşmamıza, alevlerin yönünü ve yayılım hızını anında tespit etmemize imkan tanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada Mersin İHA’sı, bugün gerçekleştirilen başarılı test uçuşunun ardından resmen faaliyete başladı.