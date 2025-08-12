Mersin’in Tarsus ilçesinde baraj gölüne giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu, hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki ağabeyinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Tarsus Berdan Baraj Gölü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ağabeyiyle baraj gölüne giren 8 yaşındaki Serdar Şirin, suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin çırpındığını gören ağabeyi 10 yaşındaki Mevlüt Can ise kardeşini kurtarmak istedi. Bu sırada Mevlüt Can da çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan iki kardeş, çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi. Küçük Serdar sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabey Mevlüt ise durumunun kritik olması sebebiyle ambulansla Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.