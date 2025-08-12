Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini ve her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde kullanabileceği ortamlar oluşturmayı hedefleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda görme engelli öğrenciler Ömer Ebren ve Ağit Eyyüp, velileriyle birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerin ve velilerin beklentilerini dinleyen Durmuş, “Hayaller engel tanımaz!” diyerek öğrencilerin azmine ve ailelerin desteğine vurgu yaptı. “Evlatlarımızın eğitim hayatlarında ve sosyal yaşama uyum konularında her zaman yanlarındayız.” ifadeleriyle destek mesajı verdi.

Bu anlamlı buluşma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel felsefesi olan “Her çocuk özel ve biriciktir” anlayışının sahadaki örneklerinden biri oldu. Yakın zamanda özel gereksinimli öğrenci Mehmet Akif Subaşı’nı ziyaret eden Durmuş, onun yaşam azmi ve başarı hikâyesinin diğer öğrencilere ilham verdiğini belirtti. “Mehmet Akif gibi özel yetenekli bir evladımla bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Çocuğumuzun bu başarısında büyük destek veren anne babamıza da çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin bir başka örneği ise Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitiren görme engelli öğrenci Nazalin Selvi oldu. YKS’de sözel puan türünde 12.690’uncu sırayı elde eden Selvi, annesinin özverili desteğiyle büyük bir başarıya imza attı.

Tüm bu hikâyeler, Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Bir Şefkat Haresi” projesinin özünü yansıtıyor. Proje, her çocuğun bir şefkat çemberi içinde değerli olduğunu vurguluyor. Fazilet Durmuş, “Amacımız, bu çemberin içinde her bir evladımızın kendini güvende ve değerli hissetmesini sağlamak. Çünkü sevgiyle sarılan her yürek, başarıya doğru atılan ilk adımı atar.” ifadelerini kullandı.