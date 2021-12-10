TOROSLAR ATSIZ'I ANIYOR

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen Hüseyin Nihal Atsız’ı anma ve şiir dinletisi 11 Aralık Cumartesi günü Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 11 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da gerçekleşcek Hüseyin Nihal Atsız’ı anma ve şiir dinletisine Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Muraz Sezer, "Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Atsız Afşin Yılmaz’ın konuşmacı olarak katılacağı Hüseyin Nihal Atsız’ı anma ve şiir dinletisi programımıza tüm ülküdaşlarımız, hemşehrilerimizi davetlidir" dedi.