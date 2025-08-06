Mersin’in sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak olan Mezitli Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor. AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Havva Sibel Söylemez, Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve AK Parti Mezitli İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç, beraberindeki heyetle birlikte şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette inşaat süreci, donanım altyapısı ve açılış hazırlıkları ele alındı. Yetkililer, çalışmalar hakkında yüklenici firma ve teknik ekipten bilgi aldı.

Bölgeye Değer Katacak Dev Sağlık Kompleksi

Modern mimarisi ve geniş kapasitesiyle dikkat çeken hastane projesi tamamlandığında, Mezitli ve çevresine kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunacak.

Hastane Özellikleri:

150 Yatak Kapasitesi

50 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

50 Poliklinik

10 Ameliyathane

10 Palyatif Yatak

12 Diyaliz Yatağı

11 Fizik Tedavi Yatağı

45 Acil Servis Müşahede Yatağı

9 Görüntüleme Odası

Günlük yaklaşık 20.000 kişiye hizmet verecek şekilde planlanan Mezitli Devlet Hastanesi'nin, yalnızca ilçe halkı değil, tüm Mersin için büyük bir sağlık yatırımı olduğu vurgulandı. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin de günlük 700 hastaya hizmet sunması bekleniyor.

"Mersin’e Değer Katacak"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Mersin Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyes Av.Havva Sibel Söylemez, “Sağlık alanındaki yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mezitli Devlet Hastanesi tamamlandığında, bölgenin sağlık yükünü büyük ölçüde hafifletecek, modern ve kapsamlı bir merkez olacak. Mersin’imize hayırlı olsun,” dedi.