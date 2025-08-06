Mersin Şehir Hastanesi’nde ilk kez torakoabdominal aort anevrizması tanısı alan bir hastaya, hem endovasküler (TEVAR) hem de açık cerrahiyi kapsayan hibrit aort onarımı operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde önemli bir başarıya daha imza attı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 65 yaşındaki Zekeriye Kip’e yapılan tetkiklerinde kalpten bacaklara kadar uzanan ana atardamarında ciddi genişleme tespit edildi. Torakoabdominal aort anevrizması tanısı konulan hastaya, aynı seansta hem endovasküler (TEVAR) hem de açık cerrahi uygulanan hibrit aort onarım operasyonu gerçekleştirildi. Başarılı bir şekilde geçen operasyon, Kardiyoloji Uzmanı ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Toprak’ın öncülüğünde multidisipliner bir ekip tarafından yapıldı.

"Hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik"

Başhekim Prof. Dr. Ballı, "Hastamız aort damarlarında ileri derecede genişlemeyle Kalp Damar Cerrahisi Kliniğine başvurmuştu. Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden arkadaşlarla yaptığımız değerlendirme sonucunda, hastanın en iyi, en optimum tedavisinin bu genişlemenin bir kısmını stentle tedavi etmek, diğer kısmını da aynı seansta açık ameliyatla tedavi etmek olduğuna karar verdik. Kalp damar cerrahisinden değerli arkadaşlarımın katkılarıyla da hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Birimler arası iş birliğinin önemine de dikkat çeken Ballı, "Kalp damar cerrahisiyle birlikte hareket ederek, hastalarımızın tedavilerden maksimum yararı görmesi, hastane yatış sürelerinin kısaltılması, ölüm ve sakatlık riskinin en aza indirilmesi amacıyla birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekmek istedik" şeklinde konuştu.

"Hızlıca sağlığına kavuşmuş oldu"

Hastanın karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu ve gerekli tetkikler sonucu kalpten çıkan ana damarının bacaklara kadar olan kısmının tamamen genişlediğini ve yırtılma aşamasında olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Toprak, "Hastamızı hibrit ameliyatına aldık. Hibrit ameliyat, kalpten çıkan ana damarın ulaşılması zor olan üst kısmının stent ile alt kısmının da açık cerrahi yöntemle değiştirilmesi operasyonuydu. Hastamıza bu ameliyatı başarılı bir şekilde Prof. Dr. Mehmet Ballı hocamızla beraber kardiyoloji ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdik. Daha sonrasında hastamız bir gün yoğun bakım, üç gün servis sürecinde hızlıca sağlığına kavuşmuş oldu" dedi.

"Türkiye’nin sağlık sisteminde geldiği noktanın göstergesidir"

Hibrit ameliyatının artık Mersin Şehir Hastanesinde de yapıldığını belirten Toprak, "Normalde büyük bir kesiyle yapılan bu ameliyatı biz daha küçük bir kesiyle gerçekleştirmiş olduk. Ve hastamızın ameliyat sonrası gerçekleşecek olan morbidite ve ölüm riskini de en alt düzeye indirmiş olduk. Burada önemli olan, hibrit ameliyatın artık Mersin Şehir Hastanesi’nde yapılıyor olması ve Türkiye’nin sağlık sisteminde geldiği noktanın göstergesidir" ifadelerini kullandı.