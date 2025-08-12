Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Güneş Paneli Desteği Projesi’ ile kırsalda yaşayan 760 üretici ve yetiştirici, elektrikle tanışarak hem yaşam şartlarını iyileştirdi hem de üretime güç kattı.

Tarımın her alanında yaptığı destekler ile üreticilerin ve yetiştiricilerin yüzünü güldüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Güneş Paneli Desteği Projesi’ ile konargöçer küçükbaş hayvan besicilerinden ve gezici arıcılardan tam not alıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde önemli projeleri hayata geçiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere ve yetiştiricilere can suyu olmaya devam ediyor. Önemli projelerden birisi olan güneş paneli desteği ile elektriğe ulaşımı olmayan yerlerde yaşayan konargöçer üreticiler, Büyükşehir Belediyesinin bu desteği sayesinde elektronik eşyalarını gönüllerince kullanıyor.

‘Kıl çadırlar aydınlanıyor’ denilerek hayata geçirilen proje ile küçükbaş hayvan ve arı yetiştiricilerine; 1 güneş paneli, 1 jel akü, 1 şarj regülatörü ve 1 adet invertör sistemi teslim edildi. Verilen sistem ile yaz aylarında 1,2 kilowatt enerjiye kavuşan üreticiler ve yetiştiriciler; 4 ampulü, 1 mini televizyon ünitesini çalıştırırken, telefonlarını da şarj edebiliyor. 2023 yılında hayata geçirilen proje kapsamında 100 arı yetiştiricisi ve 260 küçükbaş hayvan yetiştiricisi olmak üzere toplam 360 yetiştiriciye; 2024 yılında ise 150 arı yetiştiricisi ve 250 küçükbaş hayvan yetiştiricisi olmak üzere toplam 400 yetiştiriciye güneş enerjisi paneli desteği verildi.

"Üretimin daha kaliteli ve daha sürdürülebilir hale gelmesine imkan sağlıyoruz"

Proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat yüksek mühendisi Aylin Kutlu, "Tarıma ve hayvancılığa destek vermek amacıyla, her zaman üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanındayız. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz projelerden birisi de güneş paneli desteği. Projemiz, konargöçer olan küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile gezici arıcılara hitap ediyor. Bu proje kapsamında 2023 yılında 360, 2024 yılında da 400 olmak üzere, toplam 760 yetiştiricimize destek sağladık" dedi.

‘Kıl çadırlar aydınlanıyor’ diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Kutlu, "Projemiz ile kırsaldaki kötü şartları iyileştiriyor, yaşam şartlarını kolaylaştırıyor, üretimin daha kaliteli ve daha sürdürülebilir hale gelmesine imkan sağlıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Tarımsal ve hayvansal projelerimiz sayesinde, köyden kente göçün önüne geçiyoruz"

Hayata geçirilen tüm projelerde en çok dikkat ettikleri unsurun sürdürülebilir olduğuna vurgu yapan Kutlu, "Konargöçer vatandaşlarımız, hayvanlarına gece kurt saldırıları ya da gece doğumlar olduğunda çok zorlanıyorlardı. İşlerini lüksle ya da traktör ışığıyla aydınlatma yaparak halletmeye çalışıyorlardı. O yüzden birçok yetiştiricimiz, ‘hayvancılığı bırakacağını, köyden kente göç edeceğini’ söylüyordu. Ama bu projemiz sayesinde ışığa kavuştuklarını, telefonlarını şarj edebildiklerini, sosyalleştiklerini ve televizyonu çalıştırabildikleri için gündemden de haberdar oldukları için çok mutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.

Taleplerin günden güne artığını da sözlerine ekleyen Kutlu, "Günümüzde girdi maliyetlerinin de arttığı dönemde, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.