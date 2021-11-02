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MERSİN BÜYÜKŞEHİR KENT ORKESTRASINA YENİ SANATÇI ALIMI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası’na enstrüman sanatçısı ve solist sanatçı alımı için sınav gerçekleştiriyor.

KÜLTÜR SANAT 02.11.2021, 12:40 02.11.2021, 13:02
MERSİN BÜYÜKŞEHİR KENT ORKESTRASINA YENİ SANATÇI ALIMI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası’na enstrüman sanatçısı ve solist sanatçı alımı için sınav gerçekleştiriyor. Jüri üyeleri ve gözlemci üyeler, sınav öncesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Mersin’de kültür ve sanat alanında iyi işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde kültür-sanat ekibinin yeni sanatçı alımlarıyla güçlendiğini vurgulayan Seçer, Mersin’in müzik ve tiyatro başta olmak üzere sanatın her dalında güçlü ve verimli bir kent olduğunu söyledi. Seçer, “Mersin’de kültür ve sanatla ilgili çıtamız yüksek. Umut ediyorum biz daha da iyi noktalara getireceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ise Kent Orkestrası’nın kadrosunu genişletmek için açtıkları sınavda çok değerli sanatçıların jüri koltuğunda oturduğunu belirterek, “Bugün yine çok heyecanlı, güzel bir günü yaşıyoruz. Değerli jüri üyelerimizle birlikte Kent Orkestrası’nı genişletmek amacıyla bu sınavı gerçekleştiriyoruz. Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren bir başkanımız var. Çok memnunuz, mutluyuz. Önemli bir sınav gerçekleştiriyoruz. Genç sanatçı arkadaşlarımızla beraber bir arada olmak, sınavlarını değerlendirmek, onların yaptıkları çalışmaların bir dönüşünü almak bizim için değerli. Güzel bir sınav gerçekleştiriyoruz. Üç gün sürecek bu sınavımızın sonunda değerlendirmelerimizi açıklayacağız. Her şey sanat için, kültür için. Ülkemizde sanatı ve sanat kurumlarını genişletmek ve büyütmek bizim görevimiz. Bu anlamda da bu misyonumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.

“Mersin’de çok önemli kültür hareketlerinin başlatıldığını görüyoruz”

Sınavda jüri başkanlığı yapan orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen, Mersin’in çok önemli bir kültür kenti olduğunu ifade ederek, “1992 yılında kurulan Mersin Devlet Opera ve Balesi vesilesiyle çeşitli defalar Mersin’e geldim ve her zaman Mersin’in aydınlık yüzüne tanık oldum. Şimdi ise Sayın Başkan’ın çok geniş vizyonu ve aydınlanmacı yaklaşımı sayesinde Mersin’de çok önemli kültür hareketlerinin başlatıldığını görüyoruz. Şehir Tiyatrolarının kuruluşu bunun en önemli göstergelerinden birisi. Şimdi de burada var olan orkestraya destek verilmesi; yepyeni bir Mersin’i önümüzdeki yıllarda göreceğimizin müjdecisi. Zannediyorum ki önümüzdeki 10 yılda Mersin’in adını kültür ve sanat alanında sık sık duyacağız. Bunun için Sayın Başkan’a şimdiden bir sanatçı olarak, tüm sanatçılar adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Keman sanatçısı Cemil Dursun da sınavda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Mersin’de yaşıyorum. Keman sanatçısıyım. İçeride daha büyük üstatlarımız var. Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu bu sınavda yer almaktan mutluluk duyuyorum. Umarım herkesin şansı bol olur, istediği yerlerde olur. Büyükşehir Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir orkestrada yer almaktan mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümü yüksek lisans mezunu Halil İbrahim Şahin, müzik öğretmenliği yaptığını fakat sanatla daha çok iç içe olmak istediğini ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı bu kadroda inşallah yer almak istiyorum. Keman sanatçılığı yaparak hayatımı kazanmak istiyorum, bu yüzden buradayım. Elimden geleni yapacağım” dedi.

Kent Orkestrasına düzenlenen sınavla 4 keman, 2 viyola, 2 viyolonsel, 1 kontrbas, 1 trompet, 2 trombon, 1 klarnet, 1 tuba, 1 korno, 1 gitar, 1 gitar, 1 flüt, 1 ses, 1 klavye ve 1 vurmalı sazlar sanatçısı alımı yapılacak.

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