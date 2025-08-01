Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açılan yaz kursları, özel bireylerin spora yönelmesini, sosyalleşmesini ve özgüven kazanmasını sağlıyor. Farklı branşlarla tanışan çocuklar, hem eğleniyor hem de gelişim fırsatı yakalıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin gelişimini desteklemek amacıyla 4 ay sürecek kapsamlı yaz kursunu bu yıl da başlattı. Özel bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen kurs kapsamında, beden eğitimi ve spor öğretmenleri eşliğinde spor odaklı aktiviteler gerçekleştiriliyor. Salı ve perşembe günleri 14 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlerde çocuklar, her 2 haftada bir farklı bir spor branşı ile tanışıyor. Böylece çocukların hangi spora yatkın oldukları uzmanlarca değerlendirilerek, yönlendirme yapılabiliyor. Bu program sadece sporla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda özel bireylerin disiplinli bir rutinle hareket etmesine katkı sağlıyor.

"Özel bireylerimizin spor branşlarındaki potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatmanur Uçan, özel bireylerin kendilerine spor alanı bulmakta ve bireysel olarak spor yapmakta zorlandıklarını ifade ederek, "Öncelikle 7-13 yaş arası özel bireylerimiz, burada grup halinde spor kursundan faydalanıyorlar. 4 ay süren kursumuz haftada 2 gün 2 saat olmak üzere, yaz boyu devam edecek. Öğrencilerimiz burada, voleybol, futbol, basketbol, hentbol, masa tenisi, floor curling, hentbol ve bocce olmak üzere değişik spor branşlarından faydalanabiliyorlar. Özel bireylerimize farklı spor branşlarını deneterek, onların potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"Özel bireylerimiz, akranları ile birlikte zaman geçirdikleri için sosyal ortamda daha çok kabul görüyorlar"

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yaz kursundan farklı engelli gruplarının faydalanabildiğini söyleyen Engelsiz Yaşam Merkezi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emirhan Uka ise, "Çocuklar yeterlilik oranları kapsamında, farklı branşlarda eğitim alıyorlar. Sürecin sonunda; ortalama ince motor becerilerini bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Kaba motor becerileri önde seyrediyor. bilinçsel, duyusal ve sosyal olarak da akranları ile birlikte zaman geçirdikleri için sosyal ortamda daha çok kabul görüyorlar" diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi’ne nasıl kayıt olunabileceğini de aktaran Uka, "Yüzde 40 ve üzeri engel raporu olan bireylerimiz, bu kurstan ve diğer birimlerden ücretsiz olarak faydalanabilir. Buraya gelerek ya da bizimle irtibata geçerek başvuru yapabilirler" ifadelerine yer verdi.