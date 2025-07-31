Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen orman yangınına jandarma ekipleri hızlı şekilde müdahale etti. Ekipler, yangını söndürmek ve vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

26 Temmuz tarihinde Silifke ilçesi Çadırlı Kocapınar mevkiinde çıkan orman yangınına Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anında müdahale etti. Yangına karadan ve havadan destek verilirken, jandarma timleri de söndürme çalışmalarında aktif rol aldı. Yangının haber alınmasının ardından bölgeye hızla intikal eden jandarma ekipleri, arazözlerin geçişi için yol açma, güvenlik tedbirlerinin alınması ve lojistik destek konularında görev aldı. Ayrıca ekipler yangından etkilenen vatandaşların tahliyesine yardımcı oldu.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için insansız hava araçları ile bölge havadan gözetlenerek, müdahale ekiplerine anlık bilgi akışı sağlandı. Jandarma ekiplerinin karadan ve havadan yürüttüğü destekle yangının ilerlemesi büyük ölçüde engellendi. Mersin Valisi Atilla Toros ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da yangın sahasına gelerek çalışmaları yerinde inceleyip koordinasyonu sağladı.