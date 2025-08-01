Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınları, birçok yaban hayvanının yaşam alanlarını terk etmesine neden olurken, göç yolculuğuna çıkan yaralı bir leylek Mersin’in Anamur ilçesinde koruma altına alındı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, doğada halsiz ve yaralı halde bir leylek buldu. Yapılan ilk incelemede leyleğin bir ayağının bilek hizasından koptuğu belirlendi. Tedavi altına alınan leylek, veteriner kontrolünde bakım sürecine alındı. Yetkililer, yaralı leyleğin göç sezonuna kadar misafir edileceğini ve ardından doğal yaşam alanına yeniden bırakılacağını belirtti.

Öte yandan, orman yangınlarının sadece bitki örtüsüne değil, yaban hayatına da büyük zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Yanan her alan, yüzlerce canlının yuvası, yaşam kaynağıdır. Her alev, binlerce yaşamın yok oluşudur. Lütfen daha dikkatli olalım, daha duyarlı davranalım. Ormanlarımızı birlikte koruyalım" çağrısında bulunuldu.