Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi’ni ziyaret ederek hem devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen yol yenileme çalışmalarını sahada denetleyen Şener, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Tarım yollarının kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Şener, hizmetlerin mahalle bazlı olarak sürdüğünü belirtti.

İncelemelerin ardından mahalledeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Şener, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görmenin çözüm sürecini hızlandırdığını ifade eden Şener, "Vatandaşımızın her talebini önemsiyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını sahada tespit edip çözüm için çalışıyoruz" dedi.