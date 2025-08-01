Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla yürüttüğü ’Halk Kart’ uygulamasının temmuz ayı ödemelerini hesaplara yatırdı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Halk Kart uygulamasıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanıyor. Hem vatandaşın hem de yerel esnafın desteklendiği uygulamada temmuz ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Temmuz ayında 3 bin 997 kişinin hesabına 750 lira, 3 bin 257 kişinin hesabına ise bin 250 lira olmak üzere, toplamda 7 bin 254 kişiye 7 milyon 69 bin lira ödeme yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleriyle ekonomik olarak zorlanan vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.