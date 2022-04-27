MBB'DEN ÖĞRENCİLERE KÜLTÜREL GEZİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi öncülüğünde Mersin Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak Silifke Uzuncaburç Antik Kenti’ne tarihi ve kültürel gezi düzenlendi. Tarihi mekanları gezme olanağı bulan öğrenciler, hem akademik hayatlarına katkı sağlayacak önemli bilgiler aldı hem de sosyalleşti.

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Arkeoloji Fakültesi’nde eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, düzenlenen tarihi ve kültürel gezi programında bir araya geldi. Tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu bölgeyi rehber Aygül Sun eşliğinde gezen öğrenciler, yaklaşık 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Uzuncaburç Antik Kenti hakkında bilgiler aldı. Gezinin ardından öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseriyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm Seyahat Hizmetleri Bölümü’nde Dr. Öğretim Görevlisi Sercan Benli, gezi için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Üniversitemizin Turizm Topluluğu Akademik danışmanıyım. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle birlikte bu geziyi organize etmiş bulunmaktayız. Bu geziye katılanların çoğu Uzuncaburç’u daha önce görmemişlerdi. Yoğunluk olarak Turizm, Seyahat Acente, Gastronomi, Rehberlik bölümü öğrencileri olması bizim için sevindirici. Aynı zamanda Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden de öğrencilerimiz var. Turizm, arkeolojik, tarihi açıdan kıymetli bir alanı onların yerinde inceleme fırsatı bulmaları adına çok mutluyum” dedi.