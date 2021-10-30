KONSERDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜREN OZAN'IN ANNESİNİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserine giden 16 yaşındaki Akif Ozan Özdoğan, bıçaklanarak öldürüldü, ağabeyi ve 2 arkadaşıysa yaralandı. Cenaze sırasında Ozan’ın annesinin, “Ben oğlumu askere gönderecektim, evlendireceğim diye hayaller kuruyordum” diyerek yaktığı ağıtlarsa yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam Adana Seyhan ilçesine bağlı Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki hafızlık öğrencisi Akif Ozan Özdoğan, 17 yaşındaki ağabeyi Orçun, arkadaşı Mustafa G.(17) ve bir arkadaşlarıyla daha Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği ve Gülşen'in sahne aldığı konsere gitti.

Burada 3 kız arkadaşını gören Akif Ozan, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. 17 yaşındaki yabancı uyruklu M.C. ise Ozan'ın yanına gelerek, “Anneleri kızlara bana emanet etti, benim yanımda durmaları lazım” dedi.

Bunun üzerine M.C. ve Akif Ozan arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.C. cebinden çıkarttığı bıçakla Akif Ozan'ı sağ böbreğinden, ağabeyi Orçun'u, Mustafa G.'yi ve 1 kişiyi daha bacağından bıçakladı.

Bunun üzerine M.C., olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken Akif Ozan, yolda hayatını kaybetti. 3 kişinin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de M.C.'yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Annesinin ağıtları yürekleri dağladı

Cenaze öncesi gazetecilere konuşan anne Emel, oğlunun kanının yerde kalmamasını istedi. Oğullarının arkasından konser alanına gittiğinde 2 evladının yerde yattığını söyleyen acılı anne, “2 oğlum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya gideceğiz dedi. Birisi 16, diğeri 17 yaşında. Ben onları babasız yetiştirdim, yoktan var ettim. Gittiler konsere. Arkalarından aradım ve oğlum bende geleceğim dedim. Ölen oğlum da anne gel dedi. Motosiklete binip gittim ve oğlumun ölüsünü gördüm orada. Diğer oğlum da yaralıydı. Ben oğlumun canını istiyorum. Benim oğlumun kanı yerde kalmasın. Kim dindirecek benim acımı. İmam hatipte hafızlık okuyordu, imam olacaktı benim oğlum. Diğer oğlum bacağından yaralı. Onca polisin içinde nasıl arama yapılıyor. Benim gencecik oğlum gitti” diye konuştu.

Akif Ozan Özdoğan'ın cenazesiyse bugün Kabasakal Mezarlığı'ndan defnedildi. Defin öncesi helallik için merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ne getirilen cenaze sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Emel'in, “Ben oğlumu askere gönderecektim, evlendireceğim diye hayaller kuruyordum. Ben yemedim size yedirdim annem. Ozan gitme, beni bırakma annem” diyerek ağıtlar yaktı. Daha sonra cenaze arabasını gören acılı anne bu sırada da bayıldı.

Özdoğan kardeşlerin teyzesiyse, “Güvenlikten bıçak geçiyor. 3 kişiyi yaralıyor, 1 kişinin de ölümüne sebep oluyor" dedi.

2 kardeşin babaları Ahmet Duran'ın da 2015 yılında vefat ettiği öğrenildi. Katil zanlısı M.C.'in emniyetteki sorgusu sürüyor.